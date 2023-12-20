В течение 11 месяцев 2023 года в Удмуртии зарегистрировано более 143 тысяч случаев заболеваний органов пищеварения, что превышает показатели предыдущего года на 30%. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона, ссылаясь на высказывания главного гастроэнтеролога республики.
По информации ведомства, основные случаи заболеваний, связанных с неправильным питанием, выявляются в процессе диспансеризации. Так, за 11 месяцев текущего года в ходе профилактических мероприятий в Удмуртии установлен диагноз "сахарный диабет" у 1387 пациентов, ожирение выявлено у более чем 86 тысяч граждан, а избыточная масса тела у более чем 120 тысяч человек, сообщает udm-info.ru.
Главный внештатный гастроэнтеролог минздрава Удмуртии Алексей Бессонов отметил, что среди взрослого населения наиболее распространенными заболеваниями являются гастродуоденит, воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка, болезнь желчного пузыря и желчевыводящих путей, а также болезни поджелудочной железы.
Министерство здравоохранения добавило, что основными причинами заболеваний органов пищеварения являются неправильное питание, стрессы и вредные привычки.
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