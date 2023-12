Your browser does not support the audio element.

В течение 11 месяцев 2023 года в Удмуртии зарегистрировано более 143 тысяч случаев заболеваний органов пищеварения, что превышает показатели предыдущего года на 30%. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона, ссылаясь на высказывания главного гастроэнтеролога республики.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.