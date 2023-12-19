Казанцы пожаловались на беспредел со стороны таксистов

1:28 Your browser does not support the audio element. Россия

Жители Казани поделились своими негативными опытами взаимодействия с таксистами в социальных сетях, что привело к скандалам и отказам в перевозке. Инциденты были опубликованы в Telegram-канале Region 116.

Фото: openverse by Hipsta.space is licensed under CC BY-SA 4.0.

В первом случае женщина с двумя детьми вызвала такси, но водитель отказался помочь с посадкой, а затем вышел из машины, крича на пассажиров из-за грязной люльки. Даже после устранения проблемы женщину с детьми отказались везти, оставив их без связи на улице.

Во втором случае водитель отказался везти пассажирку на работу, остановившись в неизвестной точке после 10-минутного ожидания. По приезде таксиста началось разбирательство, которое закончилось тем, что пассажирка была выгнана из машины.

Отметим, что депутат Госсовета РТ от КПРФ, Александр Комисаров, ранее высказывал мнение, что цены на такси в регионе выросли после принятия соответствующего закона, и потребителям не предоставляется качество, соответствующее предыдущему уровню. Подобные замечания делали и пользователи соцсетей. Средняя стоимость проезда в такси для жителей Татарстана составляет 30,8 рубля за километр, что выше, чем в столице региона (29,17 рубля), сообщает inkazan.ru.

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