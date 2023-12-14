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На реку Казанку уже начали выходить рыбаки

Россия

На реке Казанка уже начали появляться рыбаки, несмотря на то, что на многих реках Татарстана ещё продолжается формирование льда. Рыбаки приступают к ловле, несмотря на риски, связанные с толщиной льда.

На реку Казанку уже начали выходить рыбаки
Фото: Правда.Ру

Согласно данным МЧС Татарстана, толщина льда на Нижнем Заречье колеблется от 4 до 10 см, при этом безопасная для передвижения толщина должна быть не менее 10-15 см. Власти предупреждают о рисках, связанных с выходом на лед, так как кажущаяся прочность льда может скрывать трещины и промоины.

Недавно в Набережных Челнах были выявлены опасные зоны на льду, и горожане предложили увеличить размеры штрафов за нарушения правил безопасности при выходе на лед, сообщает inkazan.ru.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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