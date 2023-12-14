В красноярских школах опрашивают про оружие в домах после трагедии в Брянске

В школах Красноярска начали проводить опрос среди родителей учеников относительно наличия оружия в их домах и условий его хранения. Это инициатива, которую связывают с трагедией, произошедшей в Брянске. Один из читателей портала "Проспект Мира" предоставил переписку из родительского школьного чата, где классный руководитель призывает родителей сообщить о наличии огнестрельного оружия и о том, соблюдаются ли условия его хранения.

Фото: Pravda.Ru

Эта мера была предпринята после трагического инцидента в Брянске, где восьмиклассница принесла в школу ружье, ранив несколько человек и убив одну девочку, а затем совершила самоубийство. В связи с этим происшествием в управлении образования Красноярска рекомендовали провести родительские собрания, на которых обсудить правила хранения огнестрельного оружия для родителей, обладающих соответствующим разрешением. Классные руководители также напоминали о необходимости соблюдения этих правил в чатах с родителями, сообщает prmira.ru.