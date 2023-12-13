Взрыв бытового газа в Чеди-Хольске: семья избежала госпитализации благодаря оперативному вмешательству

0:44 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь

В поселке Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Тувы произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Инцидент случился в квартире, где пребывали мужчина и его четверо детей.

Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает newkhakasiya.online, спасительные службы оперативно прибыли на место, предоставив медицинскую помощь 34-летнему главе семьи, получившему легкие ожоги, но госпитализация не потребовалась. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку.

Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил помощь по устранению ущерба семье и призвал усилить образовательные мероприятия по безопасному использованию газового оборудования.