Daily Express: ВМФ РФ усилили новыми смертоносными атомными подлодками

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Президент РФ Владимир Путин усилил Военно-морской флот (ВМФ) России двумя новыми смертоносными атомными подлодками. Как сообщает британское издание Daily Express, данное событие произошло на фоне того, что украинские войска пытаются убедить западных союзников предоставить им какую-либо военную помощь.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

"Владимир Путин предоставил российскому военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало", — отметили журналисты.

По словам обозревателей, атомный подводный крейсер "Император Александр III" оснащён 16 межконтинентальными ракетами. В то же время, атомная подлодка "Красноярск" несёт ядерные ракеты и торпеды.