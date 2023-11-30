В Екатеринбурге местные жители жалуются на сбои в работе Ozon

1:14 Your browser does not support the audio element. Россия Урал Екатеринбург

В Екатеринбурге наблюдаются задержки в доставке товаров от Ozon, что вызвало недовольство среди местных жителей. Жители сообщают о переносе сроков доставки на несколько дней, а в некоторых случаях — даже на неопределенный срок.

Фото: s3.ru

Опыт одной из жительниц подчеркивает существующие проблемы с доставкой. Она разместила заказ 15 ноября, однако сроки доставки трижды переносились, в итоге приведя к отмене заказа.

Другой житель, Валерий, высказал свое недовольство из-за недельной задержки доставки его товара. Екатеринбургская жительница Анастасия также поделилась опытом, отмечая, что ее заказ, который должен был быть доставлен 28 ноября, теперь находится в стадии "уточнения", сообщает tagilcity.ru.

Некоторые пользователи платформы предполагают, что причиной задержек могут быть предновогодние хлопоты. В ответ на это представители Ozon заявили, что причина в проводимых распродажах. Они также утверждают, что это не является массовой проблемой.

Ранее сообщалось, что в Ozon предупредили о риске повышения цен из-за законопроекта о маркетплейсах.

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