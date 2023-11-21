В Ozon предупредили о риске повышения цен из-за законопроекта о маркетплейсах

Владельцы онлайн-площадок, в том числе Ozon, могут увеличить размер комиссии для продавцов и посредников на год вперед. Это связано с законопроектом о маркетплейсах. Такое заявление сделал заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев после того, как законопроект обсудили в Общественной палате. "Ведомости" пишут, что представители онлайн-площадок Wildberries, "Яндекс.Маркет" и AliExpress поддержали это решение.

Фото: wylsa. com/ozon-budet-prodavat-televizory-pod-sobstvennym-brendom/

Законопроект введет изменения в работе маркетплейсов. В том числе речь идет о запрете менять условия договоров чаще раза в год, продавать свои товары и усложнять процесс штрафования. Кроме того, существует риск того, что запрет продажи собственных торговых марок обернется повышением цен.

Отмечается, что один из авторов проекта выступил с предложением страховать ответственность. Многие считают, что это решение может повлиять на конечную цену товара. Как пишет издание, маркетплейсы в экономике играют сдерживающую роль и могут стать фактором для инфляции. В связи с этим жесткая конкуренция вынуждает продавцов снижать цены.