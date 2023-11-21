Биолог из Казани Антон Бортяков поделился своим мнением о том, как низкий уровень воды в реках Казанки и Волги повлияет на живые организмы.
В настоящее время уровень воды в реке Казанке составляет 50,2 метра по балтийской системе.
Бортяков напомнил, что подобные явления уже наблюдались в 2010 и 2019 годах, что привело к массовой гибели рыб.
"В зимние ямы прекращается поступление свежей воды, что мешает доступу кислорода. Это приводит к непосредственному вреду", — пояснил он.
Кроме того, уменьшение площади водохранилища затрудняет процессы естественной очистки воды, что приводит к ухудшению ее качества. Это влияет не только на рыбу, но и на планктон и донные организмы.
"Скорее всего, в затонах произойдут массовые гибели, особенно в мелких частях водохранилища", — добавил он.
В течение всего года экологи и общественники Татарстана бьют тревогу из-за уровня воды в реках республики. Всю воду из водохранилища направляют в нижние регионы страны, что приводит к проблемам в верхних регионах, сообщает inkazan.ru.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.