Татарстан ожидает массовую гибель рыбы

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Биолог из Казани Антон Бортяков поделился своим мнением о том, как низкий уровень воды в реках Казанки и Волги повлияет на живые организмы.

Фото: openverse by Vincent-Lin is licensed under CC BY-SA 2.0

В настоящее время уровень воды в реке Казанке составляет 50,2 метра по балтийской системе.

Бортяков напомнил, что подобные явления уже наблюдались в 2010 и 2019 годах, что привело к массовой гибели рыб.

"В зимние ямы прекращается поступление свежей воды, что мешает доступу кислорода. Это приводит к непосредственному вреду", — пояснил он.

Кроме того, уменьшение площади водохранилища затрудняет процессы естественной очистки воды, что приводит к ухудшению ее качества. Это влияет не только на рыбу, но и на планктон и донные организмы.

"Скорее всего, в затонах произойдут массовые гибели, особенно в мелких частях водохранилища", — добавил он.

В течение всего года экологи и общественники Татарстана бьют тревогу из-за уровня воды в реках республики. Всю воду из водохранилища направляют в нижние регионы страны, что приводит к проблемам в верхних регионах, сообщает inkazan.ru.