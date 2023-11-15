Молниеносный "Стриж": в России может появиться первая в мире гражданская сверхзвуковая авиация

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В Российской Федерации может появиться первая в мире гражданская сверхзвуковая авиация.

Фото: Правда.Ру

Сверхзвуковой самолёт "Стриж" должен быть представлен к 2029 году. Джет построят без привычных иллюминаторов, поскольку передвигаться воздушное судно будет на огромных скоростях.

Работа по первому сверхзвуковому бизнес-джету в РФ — это только первая ласточка, уверен глава министерства транспорта России Виталий Савельев.

"С учётом огромной территории России, нельзя обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Россия имеет все необходимые наработки, чтобы создать новый сверхзвуковой пассажирский самолет. Эта машина опередила своё время, для создания такого лайнера у нас все необходимые наработки", — отметил министр.

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