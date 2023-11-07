В Хакасии хирургическое отделение закрыли на карантин из-за коронавируса

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В хирургическом отделении Абаканской межрайонной больницы введен карантин из-за коронавируса, как сообщили в Минздраве Хакасии. Орган здравоохранения подтвердил информацию, что Роспотребнадзор ввел режим карантина в отделении из-за выявления положительного теста на COVID-19. Ведомство подчеркивает, что для введения карантина достаточно одного положительного случая.

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Важно помнить, что коронавирус продолжает существовать, и поэтому в медицинских учреждениях ужесточены противоэпидемические меры. Эти меры необходимы для того, чтобы обеспечить непрерывность оказания плановой медицинской помощи, несмотря на случаи заболевания коронавирусом. В пресс-службе подчеркивают, что несмотря на все усилия, заболевания коронавирусом все равно возникают, сообщает newkhakasiya.online.

Срок действия карантина в отделении будет продлен до четверга, если не будут обнаружены новые случаи коронавируса. Все остальные отделения государственных медицинских учреждений в Хакасии работают в обычном режиме. За последние сутки в регионе было зафиксировано 10 новых случаев заболевания COVID-19. В данный момент 27 пациентов находятся на лечении в ковидных отделениях, из них 4 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Общее число случаев коронавируса в этом году в регионе достигло 4411.

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