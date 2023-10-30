На Камчатке из-за извержения вулкана зафиксировали пеплопад

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Пеплопад в результате извержения вулкана Ключевская Сопка зафиксирован в поселке Козыревск на Камчатке, сообщается в региональном Telegram-канале МЧС России. Выброс пепла из вулкана Ключевский привел к выпадению небольшого количества вулканического пепла в поселке Козыревск, входящем в состав Усть-Камчатского муниципального района. В докладе отмечается, что это не нарушило повседневную жизнь населения.

Фото: openverse.org by Malupasic is licensed under CC BY-SA 4.0.

30 октября вулкан Ключевская Сопка выбросил пепел на высоту 7,5 километров. Власти Камчатки сообщили, что в населенных пунктах, расположенных вблизи вулкана, созданы достаточные запасы продовольствия, а оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Ключевской вулкан (Ключевская сопка) — самый высокий действующий вулкан в Евразии, имеющий форму правильного конуса с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На склонах вулкана имеется около 80 боковых взрывных кратеров и шлаковых конусов. Он расположен примерно в 30 километрах от села Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 4500 человек.

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