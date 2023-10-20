Вечеринка подростков в баре Уфы обернулась катастрофой

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12-летняя школьница в Уфе посетила безалкогольную вечеринку, специально организованную для подростков, но в итоге отравилась водкой. Вечеринка называлась "KULTURA PARTY" и предназначалась для подростков в возрасте от 14 лет и старше, входная плата составляла 150 рублей.

Фото: Openverse

По словам организаторов, девушка каким-то образом оказалась в баре с толпой подростков, оплатила вход и предъявила подтверждение оплаты. Мать девочки сообщила, что ее дочери сделали несколько уколов, после чего девочку забрала полиция. Организаторы вечеринки утверждали, что алкоголь не продавался и что была доступна только кола.

Об инциденте было сообщено в полицию, и расследование продолжается. 12-летняя девочка была найдена без сознания и госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Министерство здравоохранения и Комиссия по делам несовершеннолетних были проинформированы о сложившейся ситуации. Сообщается, что состояние девочки улучшается, и 18 октября она была выписана.

Организатор и бармен были приглашены в полицейский участок для предоставления дополнительной информации, но мероприятие не было закрыто, сообщает mkset.ru.

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