Жители Югры недовольны работой портала госуслуг из-за системных сбоев записи к врачу

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Жители Югры сталкиваются с проблемами при попытке записаться на приём к врачам из-за сбоев в работе портала "Госуслуги". Каждый день приходится ожидать записи к врачам 15 000-16 000 человек, из которых 5 000-8 000 используют единый портал госуслуг.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Проблемы связаны с нестабильностью системы из-за тестового режима работы, в ходе которого специалисты проводят онлайн-доработки. Представители Департамента здравоохранения Югры выразили надежду на то, что после завершения доработок система станет более стабильной, что, в свою очередь, позволит внедрить упрощенную систему записи.

В свете этой ситуации специалисты рекомендуют жителям записываться на прием к врачам через горячую линию Департамента здравоохранения Югры по номеру 8-800-100-86-03, а также в медицинских учреждениях по месту жительства и с использованием инфоматов в поликлиниках или регистратурах, сообщает muksun.fm.

Отмечается, что на данный момент федеральные операторы активно работают над решением данной проблемы.

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