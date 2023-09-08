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В Екатеринбурге у автобуса на ходу отвалилось колесо и сбило самокатчика

0:53
Россия » Урал » Екатеринбург

В Екатеринбурге произошёл инцидент, где пассажирский автобус потерял одно из колес, что привело к столкновению с мужчиной, ехавшим на самокате.

В Екатеринбурге у автобуса на ходу отвалилось колесо и сбило самокатчика
Фото: Wikipedia

По словам очевидца, во время поездки автобус внезапно остановился, сопровождаемый скрипящим звуком. Впоследствии одно из колес отделилось от автобуса, и, хотя другое колесо накренилось, ему удалось остаться на месте. Об этом необычном инциденте сообщил E1.

Пассажиры автобуса предположили, что колесо, возможно, каким-то образом ослабло или было неправильно закреплено. К счастью, сообщений о пострадавших среди пассажиров автобуса не поступало. Однако человек на самокате получил травмы и был оперативно доставлен в больницу, что подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга, сообщает tagilcity.ru.

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В Иванове у автобуса на ходу отвалилось колесо
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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