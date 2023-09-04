Если Донбасс в 2014 году знал, что Россия всегда придёт на помощь, то сегодня такого ощущения нет, потому что Республики уже стали Россией. И нет другого варианта, кроме победы в этом противостоянии.
Об этом сообщил заместитель главы Управления Росгвардии по ДНР, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
По его словам, никакой Китай, а тем более, Южная Африка в самый ответственный момент не "впишутся". У Российской Федерации — либо пан, либо пропал, в интервью военному корреспонденту Семёну Пегову отметил ополченец.
"Ситуация очень фатальная, и эта фаза нашего противостояния с Западом кардинально отличается от той фазы, начальной, обострённого противостояния. Поэтому сейчас нам нужно только побеждать — никто нам на выручку не придет", — подытожил Александр Ходаковский.
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