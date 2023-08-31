В России 1 сентября традиционно стало датой, после которой в стране вводятся какие-то знаковые новшества.
А что же изменится в России с 1 сентября 2023 года?
Итак, согласно указов правительства и новых законов в стране:
— таксисты смогут работать не более 12 часов за смену и 40 часов в неделю;
— в российских школах опять начнут выдавать серебряные медали за успехи. Их перестали вручать с 2014 года;
— также в школах опять станут заниматься трудовым воспитанием детей. Разрешение родителей для этого уже не понадобится;
— станет действовать минимальная цена на вейпы и жидкости для них. Ценники определит правительство страны;
— "Почта России" больше не будет принимать заказные письма, посылки и бандероли без предъявления отправителем документа, который удостоверяет личность.
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