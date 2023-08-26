Врач рассказала, насколько опасны роды после 45 лет

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Семейные пары часто могут запланировать ребенка, будучи в возрасте 45+. Врач общей практики Мария Беляева рассказала, рискованны ли роды в это время и как они влияют на организм женщины. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" делится подробностями.

Фото: "8 Month Pregnancy" by velmegunar is licensed under CC BY 2.0.

"Считается, что чем старше женщина, тем больше вероятность осложнений во время беременности. К ним относятся гестационный диабет, высокое кровяное давление, кровотечения, тромбозы и рождение недоношенного ребенка".

Однако, по мнению специалиста, эти осложнения преувеличены. Главное, что требуется от женщины для хорошей беременности, — это следить за здоровьем и проходить обследования своевременно.

В свою очередь, беременным женщинам за 45 лет с хроническими заболеваниями следует быть более осторожными и бдительными. Повышенная нагрузка может вызвать их обострение.

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