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Ирина Гусакова

Замершая беременность: как распознать и что делать

4:14
Здоровье » Акушерство и гинекология

Замершая беременность — это один из вариантов невынашивания, при котором развитие плода останавливается до 28 недели беременности, сердцебиение больше не прослушивается, но матка не исторгла умерший эмбрион по каким-то причинам. Срок в 8 недель считается пиковым и самым опасным по наступлению выкидыша или замиранию плода. Длительное нахождение уже отмершего эмбриона в теле женщины может не только сказаться на ее здоровье, но и быть опасным для ее жизни. Как распознать замершую беременность и что делать дальше — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Замершая беременность: как распознать и что делать
Фото: https://bebac.com/

Как распознать замершую беременность

Беременной женщине надо быть чуткой к изменениям в своем теле. Для этой ситуации характерны:

  • кровянистые выделения,
  • резкое прекращение характерных признаков беременности (усиленное слюноотделение, утренняя тошнота и т. д.).

При долгом нахождении мертвого эмбриона внутриутробно повышается температура тела, возникает общая слабость и головокружение. На более поздних сроках явным симптомом будет отсутствие шевеления плода, а также уменьшение объемов груди, выделение молозива. Тянущие боли внизу живота, сопряженные с кровянистыми выделениями, говорят о том, что матка пытается исторгнуть отмерший плод. Во избежание септических осложнений для женщины рекомендовано обратиться за врачебной поддержкой, чтобы определить в условиях стационара наилучший вариант разрешения этой медицинской ситуации.

Затягивать нельзя, при первых подозрениях о том, что беременность перестала развиваться, важно срочно обратиться к врачу и сделать УЗИ малого таза. Хороший врач обязательно разберет причины произошедшего и назначит терапию, при которой следующая беременность закончится успешно.

Среди причин, которые приводят к замершей беременности, можно назвать различные патологические состояния слизистой полости матки, в результате чего плодное яйцо прикрепляется к матке и даже развивается какое-то время, но не может получить полноценного питания из-за плохого кровоснабжения. Плод погибает.

"Я всегда настаиваю на полном обследовании обоих партнеров перед планированием беременности. Квалифицированные врачи должны оценить возможность женщины на вынашивание здорового плода (эпителий, проходимость труб, овариальный резерв и т. д.), чтобы избежать травмирующих ситуаций", — отмечает эксперт.

Ещё одной причиной неразвивающейся беременности являются различные генетические аномалии самого плода. Хромосомные аномалии и врожденные пороки развития не редки. Это часть естественного отбора, когда природа приостанавливает развитие нежизнеспособного эмбриона.

Если вы уже сталкивались с замершей беременностью, а врачи не видят явной причины, нужно тогда сдать анализ на гомоцистеин в крови. Его повышенный уровень становится причиной невынашивания беременности в первом триместре в подавляющем количестве случаев!

Гомоцистеин — это аминокислота и продукт переработки метионина. Гомоцистеин токсичен и является причиной большого количества заболеваний:

  • аномалии сосудов,
  • атеросклероз,
  • тромбообразование,
  • дефект нервной трубки плода,
  • невынашивание беременности и др.

В норме гомоцистеин нейтрализуется витаминами группы В, в частности, фолиевой кислотой. Гинекологи всегда назначают фолиевую кислоту (витамин В9) беременным именно для того, чтобы снизить гомоцистеин. Проблема заключается в том, что у части людей эта кислота не усваивается в нужном объеме из препаратов и нужна специальная форма фолиевой кислоты, иначе даже выпитые таблетки — пустышка, которая не повлияет на гомоцистеин беременной. В этом случае вероятность выкидыша или замершей беременности по прежнему высока.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии. Владеет всеми методами УЗИ, в том числе 3D и 4D. Проводит полную диагностику нарушений в развитии плода, исключает генетические аномалии. Выявляет первые признаки гинекологических заболеваний.

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