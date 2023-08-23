Донской регион вновь поставил рекорд по урожаю хлеба в России

4:37 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

В Ростовской области завершилась уборка ранних зерновых. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе рабочей поездки в Усть-Донецкий район, аграрии Дона побили все исторические рекорды в битве за урожай. Результат этого года — более 15,4 млн тонн при средней урожайности 44,4 ц/га.

Фото: https://www.donland.ru/

По официальным данным, на юге России уборка ранних зерновых и зернобобовых завершена (по крайней мере в трёх житницах страны: на Ставрополье, Дону и Кубани) со следующими результатами:

Ростовская область — 15 млн 402,1 тыс. тонн;

Краснодарский край — 11 млн 281 тыс. тонн;

Ставропольский край — 8 млн 208 тыc. тонн.

Таким образом, Ростовская область стала абсолютным лидером по валовому сбору ранних зерновых и зернобобовых в 2023 году.

На встрече губернатор вручил госнаграды 24 аграриям из центральных и восточных районов Ростовской области по итогам уборки 2022 года. Также он подчеркнул, что в этом году более 300 работников АПК были награждены госнаградами лично президентом Владимиром Путиным. Также Василий Голубев отдельно поздравил хлеборобов с успешным завершением основного этапа уборки зерновых в этом году.

"Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года. А впереди еще вторая часть уборки — сбор поздних культур", — отметил Василий Голубев.

Лидерами по валовому сбору стали следующие районы Ростовской области:

Сальский (874,3 тыс. тонн);

Зимовниковский (872 тыс. тонн);

Зерноградский (687,4 тыс. тонн);

Лидером по урожайности стал Куйбышевский район (60,2 ц/га). Следом за ним с незначительным отставанием лидируют аграрии Мясниковского района (59,8 ц/га), замыкает тройку победителей Неклиновский район (54,5 ц/га).

В этом году донские хлеборобы собрали почти на миллион тонн больше, чем в прошлом году. 82% % урожая составляет продовольственное зерно 3 и 4 класса.

Отдельно стоит отметить рекордный урожай зернобобовых культур — в этом году собрано 526,7 тысяч тонн — на 193% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что хлеборобам пришлось непросто в этом году — несмотря на относительно лёгкую зиму, которую озимые пережили без осложнений, весна приготовила немало неприятных сюрпризов, среди которых были и длительные холода. Частые дожди в мае помогли набрать нужный запас влаги, чтобы озимые успели созреть и набрать силу. Однако слишком дождливый июль уже мешал хлеборобам, из-за чего приходилось часто прерывать ход уборочной кампании.

Однако донские землепашцы не унывали и использовали любую погожую минутку, чтобы вовремя собрать урожай. Среди слагающих успеха, помимо самоотверженного труда аграриев, стоит отметить и последние достижения аграрной науки. За последние три года в сельхозпроизводство удалось внедрить почти 150 научных разработок. Уделяется особое внимание развитию селекции и семеноводству. На высоком уровне и техническое обеспечение донских хозяйств. В Ростовской области самый большой парк сельхозтехники в России. Еще одним немаловажным слагаемым успеха является поддержка со стороны государства — в этом году донскому региону на сферу АПК выделено более 8,6 млрд рублей — из федерального бюджета — 3,4 млрд, из областного — 5,1 млрд.

Напомним, что, несмотря на все трудности, в том числе и связанные с санкциями, которые Запад ввёл против России, Ростовская область все же остаётся на первом месте в стране по производству зерновых культур, а также лидирует по объемам экспорта продукции АПК.

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