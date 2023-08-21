В Ростовской области в день рождения атамана Платова прошёл фестиваль

3:21 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

19 августа в Новочеркасске, рядом с Вознесенским войсковым собором, состоялось грандиозное торжество в рамках фестиваля, посвященного 270-летию со дня рождения атамана Матвея Ивановича Платова. Центральная площадь стала местом больших гуляний с ярмарками, выставками, мастер-классами, квестами и фотозонами. Помимо увеселительных мероприятий, гости праздника смогли ознакомиться с бытом казаков, узнав больше об их традициях.

Фото: https://www.donland.ru/

На фестивале работали выставки "Увенчанные победы графа Платова" (из местного музея истории донского казачества), декоративно-прикладного творчества, а также православная ярмарка. На центральной площади был показан спектакль, повествующий о жизни знаменитого земляка. Праздник не ограничится рамками площади. На аллее Платовского проспекта прошёл пленэр и вернисаж донских живописцев, где были представлены портреты атамана, а также картины, изображающие быт казаков.

Порадовали гостей праздника и изысканными яствами — в сквере под лозунгом "Сделано на Дону" можно было попробовать местное вино, сыры и казачьи соленья. Также гостям фестиваля показали, как делается настоящая уха.

Помимо развлекательных мероприятий, состоялась и торжественная часть. Губернатор Ростовской области Василий Голубев почтил память атамана, возложив цветы к могиле героя, которая находится в нижнем храме Вознесенского собора. Также губернатор принял участие в церемонии вручения именного клинкового оружия участникам казачьего конного перехода, посвященного юбилею Платова.

"Благодарю всех организаторов, участников конного перехода! Низкий поклон всем казакам, которые сегодня отстаивают интересы страны на полях сражений в ходе спецоперации", — отметил Василий Голубев.

Губернатор напомнил, что атаман Платов, герой Отечественной войны 1812 года, который изменил ход Бородинского сражения, является основателем Новочеркасска. И 2023-й в Ростовской области объявлен Годом этого великого воина. С начала года в Ростовской области уже проведено около 3000 мероприятий.

"Это великий воин, выдающийся земляк, человек, который и защищал, и созидал. Город, в котором мы находимся, это его рук творение, храм — это то, что он начинал. Не зря казаки почитают его память, чтят заложенные им традиции. Низкий ему поклон", — подчеркнул глава региона.

В рамках торжественных мероприятий глава Донской митрополии Меркурий освятил нижний храм, где покоится прах атамана и его сподвижников, и провёл Божественную литургию. Затем Василий Голубев и Меркурий обсудили с атаманами Всевеликого войска Донского актуальные вопросы, такие как помощь участникам СВО, размеры казачьего довольствия. По итогам встречи были приняты важные решения, среди которых, например, увеличение штатной численности казачьих дружин.

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