АО "Кронштадт" презентовала первый полёт новейшего БПЛА "Сириус". Как уточняет корпорация, этот ударный беспилотник способен нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты.
"Первый полет "Сириуса" состоялся, летные испытания беспилотника продолжаются".
Также известно о его морской версии, которая будет выступать в качестве поисково-спасательного средства и разведчика.
Серийные поставки БПЛА "Сириус" должны начаться в 2023 году.
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