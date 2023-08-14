Новейший беспилотник "Сириус" осуществил первый полёт в России

0:32 Your browser does not support the audio element. Россия

АО "Кронштадт" презентовала первый полёт новейшего БПЛА "Сириус". Как уточняет корпорация, этот ударный беспилотник способен нести управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты.

Фото: ДИМК МО РФ

"Первый полет "Сириуса" состоялся, летные испытания беспилотника продолжаются".

Также известно о его морской версии, которая будет выступать в качестве поисково-спасательного средства и разведчика.

Серийные поставки БПЛА "Сириус" должны начаться в 2023 году.

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