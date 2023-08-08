Мэр Моргун: в Мариуполе восстановили свыше 1,3 тысячи домов, на очереди ещё 3,8 тысячи

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Восстановление Мариуполя идёт полным ходом, рассказал городской глава Олег Моргун, к данному моменту восстановлен 1 371 дом, а стройматериалами обеспечены ещё 3,8 тысячи адресатов.

Фото: https://smartik.ru/mariupol/post/165467894

"Хорошие результаты показывают наши строительные бригады. Работы ведутся во всех районах города и с положительными отзывами от горожан", — добавил он в своем Telegram-канале.

По словам Моргуна, восстановление Мариуполя происходит при помощи местных подрядчиков, число которых растёт, и благодаря правительственной программе по строительству и восстановлению домов частного сектора.

Ранее губернатор Челябинской области пожаловался на острую нехватку рабочих кадров в регионе.

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