Глава Челябинской области Текслер: в регионе зафиксирована острая нехватка рабочих кадров

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Об острой нехватке специалистов рабочих профессий сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время беседы с бизнес-омбудсменом Александром Гончаровым.

Фото: mos.ru

"Сейчас на рынке труда непростая ситуация. У нас не просто рекордно низкая безработица, а реальная нехватка рабочих кадров и очень серьёзная конкуренция на рынке труда", — цитирует главу региона пресс-служба губернатора.

Текслер отметил, что на ситуацию повлияла выросшая загрузка промышленных предприятий и это уже привело к росту средней заработной платы в области.

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