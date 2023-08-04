Пригород Белгорода заполонили ранее невиданные ранее чёрные мохнатые гусеницы

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Жители ближайших к Белгороду дачных участков сообщают о настоящем нашествии чёрных мохнатых гусениц. По словам обитателей садоводческих кооперативов, такие насекомые не встречались им последние 35 лет.

Фото: vk.com

"Такого никогда не было. Дачный участок у нас больше 35 лет. Их вообще очень много. Они кусаются и вызывают аллергическую реакцию", — цитирует одного из дачников bel.ru.

По словам пенсионера, гусеницы облюбовали фасад дома, теплицы, дорожки, деревья и практически полностью игнорируют имеющуюся химию для борьбы с вредителями.

Специалистам Россельхознадзора удалось выяснить, что садоводов напугали лишайницы четырёхпятнистые, которые обычно селятся в лесах, но видимо какие-то факторы вызвали вспышку размножения гусениц.

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ГУСЕНИЦЫ: Lithosia quadra (Лишайница Четырёхпятнистая)