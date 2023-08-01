Зоолог: гигантские комары, живущие в Ростовской области, не опасны

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов рассказал, что в Ростовской области водятся несколько видов комаров, причём кажущиеся опасными большие насекомые не причиняют людям никакого вреда.

Фото: pixabay.com

Гигантские комары — долгоножки — вообще не опасны, они не кусают людей, потому что в воздушной среде вообще "не думают" о питании.

Однако с наступлением жаркого периода число комаров увеличивается, напомнил эксперт.

"Ветер, крупные капли дождей мешают комарам летать, и они прячутся. Поэтому когда наступает жара и затишье — комаров становится больше", — сказал Тихонов в беседе с rostovgazeta.ru.

Зоолог добавил, что хотя комары способны переносить опасные заболевания, например, малярию, сейчас в Ростовской области этого бояться не стоит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Комар-долгоножка. Якобы малярийный. Большой и страшный, но совершенно безобидный. // Clever Cricket