Зоолог ЮФУ Алексей Тихонов рассказал, что в Ростовской области водятся несколько видов комаров, причём кажущиеся опасными большие насекомые не причиняют людям никакого вреда.
Гигантские комары — долгоножки — вообще не опасны, они не кусают людей, потому что в воздушной среде вообще "не думают" о питании.
Однако с наступлением жаркого периода число комаров увеличивается, напомнил эксперт.
"Ветер, крупные капли дождей мешают комарам летать, и они прячутся. Поэтому когда наступает жара и затишье — комаров становится больше", — сказал Тихонов в беседе с rostovgazeta.ru.
Зоолог добавил, что хотя комары способны переносить опасные заболевания, например, малярию, сейчас в Ростовской области этого бояться не стоит.
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