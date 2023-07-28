Мальчик заболел синдромом Скитера после укуса комара в Петрозаводске

В первую детскую поликлинику Петрозаводска поступил трёхлетний мальчик, у которого началась аллергия на укус комара. Небольшой отёк на месте укуса является нормальной реакцией организма. Однако на ноге у ребёнка образовалась красно-коричневая шишка, которая болела и чесалась. Кроме того, у мальчика резко поднялась температура.



Врачи диагностировали ребёнку так называемый синдром Скитера — тяжёлая аллергическая реакция на комариные укусы. Чаще всего заболевание встречается у маленьких детей.



У пациентов могут возникать крапивница и общее недомогание. а также увеличение лимфатических узлов. Ребёнку были прописаны необходимые лекарства, сообщает karelinform.ru.

Фото: pixabay.com

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