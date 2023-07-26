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На Дону приближаются к "экватору" работы по уборке урожая

3:54
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области полным ходом идут уборочные работы, которые уже близки к "экватору". Перед аграриями стоит непростая задача — собрать зерновые и зернобобовые культуры с 3,5 млн гектаров полей. При этом уже обработано 48% площадей: удалось уже получить более 6,7 млн тонн урожая.

На Дону приближаются к "экватору" работы по уборке урожая
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Как отметил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, аграриям приходится ценить каждую минуту, ведь урожай надо собрать в срок. Пока же, несмотря на противоречивые погодные условия с частыми дождями, дончане не снижают темпа во время полевых работ.

Высокая урожайность зафиксирована в:

  • Куйбышевском районе — 60 ц/га.
  • Мясниковском — 56 ц/га.
  • Целинском — 51,6 ц/га.

По площади убранных зерновых культур лидируют следующие районы:

  • Зимовниковский — почти 137 тыс. га,
  • Сальский — около 121 тыс. га,
  • Целинский — более 80 тыс. га.

Собрано:

  • 5,9 млн т озимой пшеницы,
  • почти 165 тыс. т озимого и 262 тыс. т ярового ячменя,
  • более 363,5 тыс. т зернобобовых.

"Что касается качества зерна, то пока было обследовано около 320 тысяч тонн озимой пшеницы, из них более 82% составляет продовольственное зерно 3-го и 4-го классов", — отметил первый замглавы донского региона, отдельно подчеркнув, что не соответствующей ГОСТу пшеницы не обнаружено.

Виктор Гончаров подчеркнул, что столь показательных результатов удалось добиться благодаря:

  • трудолюбию и усердности дончан;
  • господдержке (выделено более 5 млрд рублей субсидий жителям села, также 16,5 млрд рублей в виде льготных кредитов);
  • развитию профильной науки (это и производство семян, и технологии обработки почвы, и уборка урожая).

В Зерноградском районе побывали на производстве научного центра "Донской" представители регионального правительства и местного агробизнеса. Ученые продемонстрировали в работе прицепное очесывающее орудие, предназначенное для уборки урожая. Подобная технология уборки позволяет получить сырье для последующего производства гранулированного корма. Также группе губернаторского контроля удалось увидеть работу селекционного комбайна на делянках. Его главная особенность — он не смешивает зерно разных сортов, также, что немаловажно, удается сразу взвешивать и определять качество сельхозкультуры.

Кроме того, делегация посетила лабораторию, где разрабатывают технические средства производства экструдированных кормов, и цех, где собираются агрегаты для обработки почвы, оборудование, производящее комбикорм, сеялка "Деметра" и жатка для комбайнов, которые занимаются уборкой подсолнечника.

Как показывает практика, сотрудничество бизнеса и науки необходимо для достижения наилучших результатов. Как подтвердил президент ГК "Агроконсалтинг" Владислав Синёв, без новых открытий и перспективных научных разработок невозможно развитие аграрной отрасли.

Показателен в этом плане опыт фермера Виктора Дьяченко из Зерноградского района (Гуляй-Борисовское сельское поселение), который применяет новые перспективные сорта зерновых культур. Так, урожайность пшеницы сорта "Победа-75" на его полях достигла 92 центнеров с гектара.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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