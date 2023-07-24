Депутат Госдумы России Колунов предложил воскресить стахановцев

1:10 Your browser does not support the audio element. Россия

В Российской Федерации может быть введён аналог социалистических соревнований. Речь идёт о кампании, ориентированной на повышение норм выработки и общей производительности труда за счёт финансовых поощрений. Инициатива принадлежит депутату Государственной думы от "Единой России" Сергею Колунову.

Фото: РИА Новости

Российский парламентарий акцентировал внимание на том, что благодаря социалистическому соревнованию Советский Союз в кратчайшие сроки восстановил в своё время экономику и обеспечил спрос на рабочие профессии. По словам Колунова, в этих состязаниях участвовали все шахты, фабрики и предприятия.

"Яркие примеры — Стаханов, который в 1935 году перевыполнил суточную норму добычи угля в 14 раз, Демченко, собравшая в 1935 году более 500 центнеров сахарной свеклы", — заявил официальный представитель Госдумы.

Колунов отметил, что рабочие профессии ранее всегда пользовались уважением и спросом, сообщают корреспонденты интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

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