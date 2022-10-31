Швец: "Единая Россия" с позором исключит депутата за ДТП с ребёнком

"Единая Россия" с позором исключит из своих рядов депутата Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, сообщила глава регионального исполкома партии Юлия Швец.

По её словам, Мамонтов совершил наезд на ребёнка и бросил мальчика на дороге, уехав с места происшествия.

"Того, кто задавил ребёнка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова, — цитирует слова Швец региональный партийный сайт. — Что касается "Единой России", то она с позором исключит Мамонтова из партии и её депутатского объединения в райсовете".

По сообщениям региональных СМИ, записи с камер видеонаблюдения показали, что 67-летний депутат наехал на ребёнка, вышел из машины, оценил ситуацию, а после уехал. В отделении "Единой России" также призвали наказать Мамонтова по всей строгости закона за содеянное.

Мальчик находится в больницы с различной степенью травм.