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Новые регионы России получили более 133 тыс. тонн гуманитарной помощи

1:06
Россия

МЧС России доставили свыше 133 тыс. тонн гуманитарной помощи жителям новых регионов. Такой информацией поделился глава ведомства Александр Куренков, добавив, что проведение спасательных работ гражданского типа проводятся впервые.

Новые регионы России получили более 133 тыс. тонн гуманитарной помощи
Фото: МЧС России

"Российские спасатели помогают жителям [новых регионов РФ] в решении бытовых вопросов и оказании медицинской помощи. Автомобильными колоннами МЧС России доставлены гуманитарные грузы весом более 133 тыс. тонн".

Уточняется, что порцию необходимой поддержки получили такие города, как Волноваха, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск.

Напомним, ранее стало известно о больших поставках воды — 152 тыс. тонн питьевой и 327 тыс. тонн технической — жителям ДНР. Такие поставки осуществлялись в период с апреля прошлого года до весны текущего, который считается одним из сложных временных промежутков для новых регионов.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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