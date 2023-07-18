Дальнобойщик из Челябинска подобрал бездомную глухую кошку на трасе.
Недавно на трассе под Красноярском водитель из Челябинска Сергей нашёл глухую белую кошку. В частности, мужчина заметил питомца на стоянке для грузовых авто. Об этом сообщает prmira.ru.
По словам других водителей, эта кошка была ими замечена там ещё неделю назад. Сергей решил не бросать животное и забрал кошку с собой в рейс, чтобы найти для неё дом. Также он рассказал, что у него уже есть собака и четыре кошки, поэтому приютить ещё одного питомца не может, однако рассчитывает, что за 13 дней рейса он найдёт новых хозяев для кошечки.
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