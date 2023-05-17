В национальном парке Челябинской области были замечены лебеди, занесённые в Красную книгу.
На территории нацпарка "Таганай" были замечены несколько лебедей-шипунов. Отмечается, что данный вид птиц относится к краснокнижным. Об этом сообщает kursdela.biz.
В пресс-службе парка сообщили, что лебеди здесь останутся надолго. Более того, если им понравится жить на водоёме, то они могут даже обзавестись потомством.
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