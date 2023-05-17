В национальном парке Челябинской области были замечены краснокнижные лебеди-шипуны

0:31 Your browser does not support the audio element. Россия

В национальном парке Челябинской области были замечены лебеди, занесённые в Красную книгу.

Фото: uz.sputniknews.ru

На территории нацпарка "Таганай" были замечены несколько лебедей-шипунов. Отмечается, что данный вид птиц относится к краснокнижным. Об этом сообщает kursdela.biz.

В пресс-службе парка сообщили, что лебеди здесь останутся надолго. Более того, если им понравится жить на водоёме, то они могут даже обзавестись потомством.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.