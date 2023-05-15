В нацпарке Южного Урала погибла краснокнижная птица из-за небрежности рыбаков

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В национальном парке "Тангай" погибла краснокнижная птица чомга из-за рыбаков.

Фото: ubirds.by

Из-за оставленной рыбаками на берегу лески на Тесьминском водохранилище погибла птиц чомга, занесённая в Красную книгу. Отмечается, что она запуталась в леске и не смогла выбраться. Об этом сообщает gorod55.ru.

В пресс-службе национального парка уточнили, что такого рода случаи не единичны. Отходы уже давно стали угрозой для животных. В этой связи сотрудники парка "Тангай" призвали жителей Южного Урала ответственно относиться к природе и не оставлять мусор после отдыха.

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