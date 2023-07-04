Стали известны подробности землетрясения в Дагестане: магнитуда 5,9 балла

0:39 Your browser does not support the audio element. Россия

В Республике Дагестан в понедельник вечером, 3 июля, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 балла.

Фото: ria.ru

Как сообщили в региональном УМЧС, в Дагестане 3 июля произошло землетрясение. Толчки фиксировались в Каспийском море в 100 километрах от Дербента в 23:01. Разрушения зафиксированы не были. Однако, по словам местных жителей, толчки были ощутимы.

Об этом пишет newstracker.ru.

Местные службы напомнили жителям, что в чрезвычайных ситуациях необходимо обращаться по номеру 112.

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