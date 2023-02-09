Сейсмолог Сезбилир заявил, что курортам Турции и Греции угрожают новые землетрясения и цунами

Сейсмолог Хасан Сезбилир сделал прогноз относительно новых землетрясений, которые угрожают турецким и греческим курортам.

По словам специалиста, на Эгейском море могут начаться новые землетрясения. Магнитуда подземных толчков в этот раз может достигать 7 баллов. Однако сроки сейсмолог не уточнил. Об этом сообщает издание "Акценты".

Опасаться новой природной катастрофы стоит жителям греческих островов Крит и Родос, а также турецких городов Бодрум и Мармарис.

Кроме того, серия новых землетрясений может привести к цунами на Эгейском море, отмечает эксперт.

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