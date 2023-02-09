Сейсмолог Хасан Сезбилир сделал прогноз относительно новых землетрясений, которые угрожают турецким и греческим курортам.
По словам специалиста, на Эгейском море могут начаться новые землетрясения. Магнитуда подземных толчков в этот раз может достигать 7 баллов. Однако сроки сейсмолог не уточнил. Об этом сообщает издание "Акценты".
Опасаться новой природной катастрофы стоит жителям греческих островов Крит и Родос, а также турецких городов Бодрум и Мармарис.
Кроме того, серия новых землетрясений может привести к цунами на Эгейском море, отмечает эксперт.
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