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Мощность землетрясения в Турции сравнили со взрывом 130 атомных бомб

Мир

В ночь на понедельник, 6 февраля, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. На данный момент зафиксировано 2323 пострадавших, 284 из которых погибли. Толчки ощутили жители Турции, Сирии и Ливана.

Мощность землетрясения в Турции сравнили со взрывом 130 атомных бомб

Турецкие эксперты сравнили мощность произошедшего землетрясения со взрывом 130 атомных бомб. Также отмечается, что уступает оно лишь катастрофе 1999 года, когда пострадавших было больше 17 тыс. человек, пишет Gazeteduvar.

"Землетрясение ощущалось в 8-10 провинциях. Мы говорим о разломе протяженностью порядка 180 километров, он прошел ровно по линии Восточно-Анатолийского разлома. Это самое мощное землетрясение после случившегося 17 августа 1999 года", — сообщает директор Центра сейсмических исследований Кандилли Халук Озенер.

Он предостерегает население от повторных толчков, которые могут ощущаться ещё продолжительное время, и рекомендует избегать нахождения в повреждённых зданиях.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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