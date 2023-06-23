В начале весны 2023 года площадь перед омским театром юного зрителя осталась без знаменитых фигур Дон Кихота и Санчо Пансы.
Герои Сервантеса вернутся на привычное место ко Дню города в новом, медном обличии, заверил художник Александр Капралов.
"Ко Дню города мы должны сделать. Металл был чёрный у скульптуры, которая стояла у ТЮЗа. Сейчас у меня идея затонировать под медь", — рассказал он о планах изданию gorod55.ru.
Мастер пояснил, что реставрация находится на финишной прямой, но работы ещё много, потому художнику приходится трудиться без перерывов.
"Весь июнь и июль каждый день без выходных работаю, чтобы закончить", — посетовал Капралов.
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