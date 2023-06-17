Лучшие места для отдыха в России

Наш мир богат интересными местами, чудными животными, растениями и захватывающими пейзажем. Почти 1/6 всех этих богатств находится в России. наша страна может отлично подойти для тех, кто ищет, где провести отпуск и получить приятные впечатления.

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Краснодарский край

Краснодарский край предлагает богатый выбор мест для любителей природы и истории. Сочи, с его знаменитыми Агурскими водопадами, представляет собой прекрасное место для посещения. Недалеко от водопадов находится Черное море, которое является отличным местом для загара и отдыха. Согласно легенде, на месте, где сейчас расположен город, стояла скала, на которой был прикован Прометей. Девушка Агура растрогалась и напоила его водой, за что была превращена в реку богами.

Любителям альпийских гор предлагается посетить горное плато Лагонаки Западного Кавказа, где можно насладиться ароматами можжевельника и кавказских рододендронов, а также насладиться красивыми горными пейзажами, где процветает множество горных трав и цветов. Посещение этих мест позволит вам окунуться в атмосферу настоящих альпийских гор.

Пермский край

Одно из самых популярных мест для туристов в Пермском крае — Кунгурская пещера. Она расположена на берегу реки Сылва и является одной из самых длинных пещер в мире, простираясь на 6 тысяч километров. Для туристов открыто лишь 1,5 тысячи километров пещеры, но этого достаточно, чтобы насладиться красотой сталагмитов и сталактитов, а также посетить несколько из 48 гротов. В пещере находится 70 озёр с пресной водой, где каждый посетитель сможет утолить свою жажду и получить массу положительных впечатлений.

Омская область

Туристы, посещающие Омскую область, могут насладиться красотой местных озёр, таких как Линёво, Щучье, Данилово и Шайтан-Озеро. Согласно одной из версий, эти озёра образовались в результате падения осколков метеоритов, но другие предположения указывают на существование подземных рек. Первые три озера считаются "живой водой", обладающей особыми свойствами.

Шайтан-Озеро, расположенное на болотах, известно своей "мертвой" водой. Согласно легенде, на дне озера находится храм Ханумана, бога обезьян. Также говорят о существовании пятого озера, Потаенного, местонахождение которого до сих пор остается неизвестным.

Челябинская область

В окрестностях Миасса, города Челябинской области, туристы могут насладиться природой заповедника и принять участие в бардовских фестивалях. Здесь вы сможете встретить более десяти растений, включенных в Красную книгу, а также посетить научные музеи. Любители водных видов спорта найдут здесь более тридцати озёр и смогут насладиться живописными пейзажами.

Башкирия

В пригороде Стерлитамака, у реки Белой, находятся горы Шиханы: Куштау, Юрактау, Торатау и Шахтау, простирающиеся на 20 километров. Гора Торатау является самой известной из них и переводится как "крепость-гора". По одной из версий, она служила крепостью для ногайского хана. Красота этих мест не уступает горным пейзажам Австралии.

Карелия

Карелия известна своими чистыми реками и богатыми лесами. Это одно из немногих мест, где можно встретить девственную природу. Летом здесь можно насладиться рыбалкой во время белых ночей, слушая пение птиц и проводя время у костра.

Однако это ещё не всё. В Карелии туристы могут отправиться в водные походы, совершать джип-туры, охотиться, участвовать в многочисленных экскурсиях, посетить Валаамский монастырь и водопад Кивач, а также провести ночь на мистической горе Воттоваара.

Важные рекомендации для путешественников

При путешествии важно тщательно подготовиться к длительным поездкам и смене климата. Рекомендуется обратиться к врачу, собрать необходимое снаряжение и изучить материалы по действиям в экстренных ситуациях. Это позволит избежать неприятностей, получить массу положительных впечатлений и сделать ваш тур незабываемым.

12 лучших мест для отдыха в России (версия канала "ОтпускНик")