На Чукотке приходится предъявлять паспорт, чтобы купить десяток яиц дешевле 500 рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия

Известие о том, что жители Чукотки могут приобретать куриные яйца только предъявив паспорт, стала шоком для главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова.

Фото: pixabay.com

По словам врио губернатора, таким образом продукты в России продавались только в начале 1990-х годов.

Как оказалось, показывать прописку необходимо при покупке продуктов по субсидируемой государством цене. В частных магазинах те же товары можно приобрести за рыночную стоимость.

"У тех, кто занимается частной торговлей, яйца стоят по 500 рублей за десяток, а субсидированные государством поступают в продажу по 160 рублей", — пояснила местная жительница в интервью Телеканалу "360".

Льготных продуктов на всех не хватает, добавила она, поэтому "за рыбу зимой драки устраивают".

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