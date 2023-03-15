Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее Кузнецов занимал должность первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики.
Президент по видеоконференц-связи провел рабочую встречу с Владиславом Кузнецовым, сообщил пресс-секретарь главы государства. Владимир Путин пожелал врио главы Чукотки удачи на новом посту, сообщает ТАСС.
"Вы знаете о возможных административно-кадровых решениях и связанных (с ними) предложениях, которые могут быть вам сделаны? Вы как к этому относитесь?" — поинтересовался президент у своего собеседника.
В ответ Владислав Кузнецов сказал, что готов послужить Родине там, где нужен. "Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором вы говорите, я буду рад быть там полезным", — отметил Кузнецов.
Владимир Путин выразил надежду, что новый исполняющий обязанности главы региона будет все стоящие перед ним проблемы решать "в том же темпе и с тем же качеством, которые он продемонстрировал до сих пор". Глава государства отметил опыт работы Кузнецова и в бизнесе, и в органах власти.
На должность первого заместителя председателя правительства ЛНР был назначен в июне прошлого года. В 2019–2021 году он был вице-губернатором Курганской области.
Предыдущий глава Чукотского автономного округа Роман Копин подал в отставку по собственному желанию. Регион он возглавлял с 2008 года.
В этом году должны пройти выборы губернатора автономного округа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.