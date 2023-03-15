Президент России сменил главу Чукотки

1:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее Кузнецов занимал должность первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики.

Президент по видеоконференц-связи провел рабочую встречу с Владиславом Кузнецовым, сообщил пресс-секретарь главы государства. Владимир Путин пожелал врио главы Чукотки удачи на новом посту, сообщает ТАСС.

"Вы знаете о возможных административно-кадровых решениях и связанных (с ними) предложениях, которые могут быть вам сделаны? Вы как к этому относитесь?" — поинтересовался президент у своего собеседника.

В ответ Владислав Кузнецов сказал, что готов послужить Родине там, где нужен. "Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором вы говорите, я буду рад быть там полезным", — отметил Кузнецов.

Владимир Путин выразил надежду, что новый исполняющий обязанности главы региона будет все стоящие перед ним проблемы решать "в том же темпе и с тем же качеством, которые он продемонстрировал до сих пор". Глава государства отметил опыт работы Кузнецова и в бизнесе, и в органах власти.

На должность первого заместителя председателя правительства ЛНР был назначен в июне прошлого года. В 2019–2021 году он был вице-губернатором Курганской области.

Предыдущий глава Чукотского автономного округа Роман Копин подал в отставку по собственному желанию. Регион он возглавлял с 2008 года.

В этом году должны пройти выборы губернатора автономного округа.