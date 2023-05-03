Власти пока не планируют ужесточать меры безопасности на территории Крыма

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия

В Крыму не планируют ужесточать действующие меры безопасности. Глава региона Сергей Аксёнов заявил, что их вполне достаточно.

Фото: pixabay. com

Власти Крыма пока не будут ужесточать действующие меры безопасности, как заявил глава региона Сергей Аксёнов. В беседе с телеканалом "Россия 24" он также заявил, что не собирается усиливать и личную охрану.

При этом Аксёнов не исключает, что Украина будет организовывать доставку на территорию Крыма диверсионных групп. Но российские спецслужбы организовали достаточный уровень противодействия для выявления всех террористов и диверсантов, как считает руководитель Крыма.

Ранее стало известно, что ФСБ разоблачила целую сеть законспирированных агентов украинских спецслужб, которые готовили серию терактов на территории Крыма. Среди прочего, они собирались ликвидировать Сергея Аксёнова, спикера местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

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