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Дирижёр Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

0:42
Россия

Валерий Гергиев, директор Государственного академического Мариинского театра, удостоился чести носить орден "За заслуги перед Отечеством" II степени: президент России Владимир Путин подписал указ о награждении. 

Дирижёр Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Отмечается, что Гергиев стал обладателем ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Напомним, что ранее, в октябре прошлого года, некоторым деятелям культуры вручили государственные награды за их активную работу по совершенствованию социально-значимых процессов. Они получили соответствующие "подарки" из рук главы Минкультуры России Ольги Любимовой.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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