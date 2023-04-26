Движение по железнодорожной части Крымского моста будет досрочно запущено в мае 2023 года. Об этом сообщил глава Упрдор "Тамань" Никита Храпов.
Чиновник отметил, что в настоящее время рабочие в круглосуточном режиме занимаются восстановлением устройства верхнего строения пути, инженерных коммуникаций и водоотвода.
Храпов добавил, что самые сложные работы по восстановлению конструкции уже завершены. Согласно графику, запланирован досрочный запуск движения в мае.
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