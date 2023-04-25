"Наставник" Навального* Евраев промониторит коррупцию в Ярославской области

3:09 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Ярославль

Правительство Ярославской области объявило тендер на оказание услуг по проведению мониторинга коррупционных проявлений на территории Ярославской области. Характерно, что правительстве города не называет сумму контракта, а уровень коррупционных преступлений в области остается на высоком уровне.

25 апреля — последний день подачи заявок на участие в закупке. Исполнителю тендера в числе прочего предстоит провести оценку эффективности принимаемых в Ярославской области мер, направленных на противодействие коррупции, а также выявить причины проявления коррупции в области.

Кроме того, будет сформирована информационная база с рейтингом самых коррумпированных административно-территориальных единиц области, а также отрасли исполнительных органов власти Ярославской области, наиболее подверженных коррупции.

Такие закупки носят систематический характер с того времени, как Михаил Евраев занял пост губернатора Ярославской области. В прошлом году тендер выиграла компания "Стратегия". Проведение мониторинга коррупционных проявлений на территории Ярославской области (ежегодного социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Ярославской области) осуществляется в рамках программы "Противодействие коррупции в Ярославской области на 2021-2025 годы".

Проблема с преступлениями, в том числе — коррупционной направленности, стоит в области довольно остро. По данным МВД РФ, Ярославская область возглавила антирейтинг с наибольшим темпом прироста зарегистрированных преступлений (14,3 % по сравнению с 2021 годом). В 2021 году в области было зарегистрировано 130 преступлений коррупционной направленности и около 2 тысяч нарушений исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Известно, что губернатор области Михаил Евраев является своего рода наставником и учителем лидера экстремисткой организации ФБК** Алексея Навального*. Руководитель фракции "Яблоко" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщал, что именно Михаил Евраев научил Алексея Навального искать коррупционные заказы на сайте госзакупок.

"Когда-то именно он научил Алексея Навального искать коррупционные заказы на сайте госзакупок. Во всяком случае, так мне рассказывали", — заявлял Борис Вишневский.

Михаил Евраев долгое время входил в федеральное бюро партии "Яблоко". Работая в Федеральной антимонопольной службе, Евраев курировал госзакупки и был замешан в схемах выделения бюджетных денег на ГИС ЖКХ, когда работал замминистра регионального развития.

*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** ФБК признан иноагентом, внесен в реестр экстремистских организаций