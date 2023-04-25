"Наставник" Навального* Евраев промониторит коррупцию в Ярославской области

Правительство Ярославской области объявило тендер на оказание услуг по проведению мониторинга коррупционных проявлений на территории Ярославской области. Характерно, что правительстве города не называет сумму контракта, а уровень коррупционных преступлений в области остается на высоком уровне.
25 апреля — последний день подачи заявок на участие в закупке. Исполнителю тендера в числе прочего предстоит провести оценку эффективности принимаемых в Ярославской области мер, направленных на противодействие коррупции, а также выявить причины проявления коррупции в области.
Кроме того, будет сформирована информационная база с рейтингом самых коррумпированных административно-территориальных единиц области, а также отрасли исполнительных органов власти Ярославской области, наиболее подверженных коррупции.
Такие закупки носят систематический характер с того времени, как Михаил Евраев занял пост губернатора Ярославской области. В прошлом году тендер выиграла компания "Стратегия". Проведение мониторинга коррупционных проявлений на территории Ярославской области (ежегодного социологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Ярославской области) осуществляется в рамках программы "Противодействие коррупции в Ярославской области на 2021-2025 годы".
Проблема с преступлениями, в том числе — коррупционной направленности, стоит в области довольно остро. По данным МВД РФ, Ярославская область возглавила антирейтинг с наибольшим темпом прироста зарегистрированных преступлений (14,3 % по сравнению с 2021 годом). В 2021 году в области было зарегистрировано 130 преступлений коррупционной направленности и около 2 тысяч нарушений исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Известно, что губернатор области Михаил Евраев является своего рода наставником и учителем лидера экстремисткой организации ФБК** Алексея Навального*. Руководитель фракции "Яблоко" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщал, что именно Михаил Евраев научил Алексея Навального искать коррупционные заказы на сайте госзакупок.
"Когда-то именно он научил Алексея Навального искать коррупционные заказы на сайте госзакупок. Во всяком случае, так мне рассказывали", — заявлял Борис Вишневский.
Михаил Евраев долгое время входил в федеральное бюро партии "Яблоко". Работая в Федеральной антимонопольной службе, Евраев курировал госзакупки и был замешан в схемах выделения бюджетных денег на ГИС ЖКХ, когда работал замминистра регионального развития.
*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** ФБК признан иноагентом, внесен в реестр экстремистских организаций
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