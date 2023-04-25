В Крыму призвали отменить закон о передаче полуострова в состав УССР в 1954 году

0:36 Your browser does not support the audio element. Россия

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал нелегитимным решение передать полуостров в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с этим политик призвал отменить данное решение. По словам Константинова, по данному вопросу была проведена юридическая экспертиза и теперь в данном вопросе необходимо поставить точку.

Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступал депутат Государственной думы России Константин Затулин.

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