В Госдуме призвали убрать из стриминговых сервисов песни с призывами "убивать русских"

1:09 Your browser does not support the audio element. Россия

Депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев потребовал поскорее убрать с площадок музыкальных стриминговых сервисов композиции, которые призывают убивать русских. Пока эти платформы регулируются плохо, как полагает народный избранник.

Известный политтехнолог и депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что на некоторых музыкальных маркетплейсах всё ещё доступны треки, которые призывают "убивать русских". И владельцам этих маркетплейсов необходимо как можно быстрее очистить свои площадки от подобного рода записей.

"Обнаружили, что на музыкальных маркетплейсах расположена музыка, которая призывает "убивать русских" и прославляющая ВСУ, — заявил депутат на встрече с представителями маркетплейсов "Авито", Ozon, СБЕР и Wildberries. — Это недопустимо. Сегодня мы отправим письма с просьбой эту музыку удалить".

Депутат подчеркнул, что данная отрасль нуждается в регулировании. А в настоящий момент этот процесс осуществляется в ручном режиме. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

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