Министерство внутренних дел России не поддерживает эксперимент по реализации вина в онлайн-режиме через сайт "Почты России". В нём увидели нарушения прав и свобод.
Некоторое время тому назад стало известно, что "Почта России" готовит эксперимент по онлайн-продаже вина через свой сайт. Однако он не учитывает существующего запрета на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, как отметили в российском МВД. Здесь подчеркнули, что данный эксперимент может нарушать права и свободы человека.
Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, приобретение алкоголя через интернет носит непубличный характер. Следовательно, вино могут приобретать, в том числе несовершеннолетние граждане России. Наконец, этот законопроект не учитывает имеющиеся в различных российских регионах ограничения на продажу алкоголя.
Более того, пользователи интернета могут выбирать разные места доставки алкоголя, включая школы. Правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже вина 7 апреля. Он будет проводиться с 1 ноября 2023 по 31 июля 2026. Инициативу ещё рассмотрят в Госдуме.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.