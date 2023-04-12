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Идея онлайн-торговли вином через "Почту России" не понравилась в МВД

1:22
Россия

Министерство внутренних дел России не поддерживает эксперимент по реализации вина в онлайн-режиме через сайт "Почты России". В нём увидели нарушения прав и свобод.

Идея онлайн-торговли вином через "Почту России" не понравилась в МВД

Некоторое время тому назад стало известно, что "Почта России" готовит эксперимент по онлайн-продаже вина через свой сайт. Однако он не учитывает существующего запрета на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, как отметили в российском МВД. Здесь подчеркнули, что данный эксперимент может нарушать права и свободы человека.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, приобретение алкоголя через интернет носит непубличный характер. Следовательно, вино могут приобретать, в том числе несовершеннолетние граждане России. Наконец, этот законопроект не учитывает имеющиеся в различных российских регионах ограничения на продажу алкоголя.

Более того, пользователи интернета могут выбирать разные места доставки алкоголя, включая школы. Правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже вина 7 апреля. Он будет проводиться с 1 ноября 2023 по 31 июля 2026. Инициативу ещё рассмотрят в Госдуме.

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Почта России, EMS - пусть весь мир подождет!
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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