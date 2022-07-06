Экс-начальница почты в Оренбуржье украла из кассы свыше 170 тысяч рублей

Бывшая начальница сельского отделения почты, расположенного в Адамовском районе Оренбургской области, украла из кассы более 170 тысяч рублей, пишет 56orb.ru.

По информации издания, сначала женщина присвоила 140 тысяч рублей, а спустя некоторое время похитила ещё свыше 30 тысяч. В суде было доказано, что экс-начальница почты действительно забирала деньги из кассы осенью 2021 года.

Она признала свою вину. Женщина пояснила, что находилась в тяжёлом финансовом положении в тот период.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, бывшая начальница почты должна вернуть всю похищенную сумму.

Ранее сообщалось, что лжесоцработница украла у московской пенсионерки почти 800 тысяч рублей. Злоумышленница втёрлась в доверие к пожилой женщине, завладела личными данными и кодами из сообщений, а затем сняла её деньги.