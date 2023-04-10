Пермский край ощутит несколько арктических вторжений за неделю

В Пермском крае на этой неделе ожидается несколько арктических фронтов. В Северо-Западной и Центральной Сибири формируется арктический воздушный поток, с температурой до -25…-30˚.
Согласно специалистам из ГИС-центра ПГНИУ, на этой неделе с 10 по 16 апреля температура будет на 1-1,5˚ ниже нормы, а на востоке региона на 2-2,5˚. Осадков почти не ожидается, относительная влажность воздуха очень низкая - менее 20% днем, сообщает properm.ru.
11 апреля температура в Перми опустится до -3…-8˚, на востоке региона до -10˚. Днем в краевой столице и на западе региона будет потепление до +9…+12˚.
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